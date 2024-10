Troppi cantieri, pochi parcheggi

"Non va bene per niente, mancano i parcheggi, la città è costellata di cantieri e lavori vari – inizia così Cristina Gessaroli di Girasole –. Perchè un cliente dovrebbe venire in centro quando può andare in un centro commerciale e posteggiare la sua auto gratuitamente e a due passi dai negozi? La situazione non è delle migliore e per questo il mio negozio è in vendita". Anche sul fronte sicurezza non arrivano parole incoraggianti. "Da quando la questura si è spostata dal centro in giro si vedono sbandati che bivaccano e tutto questo fa aumentare la crisi generale in centro. Se ci aggiungiamo anche il mercato online allora la situazione per noi commercianti è ancora peggiore".