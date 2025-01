"Troppi detenuti e poco personale"

La Casa Circondariale ‘Casetti’ di Rimini, secondo le statistiche dell’anno 2024, ha visto 109 detenuti godere di permessi e 7 essere ammessi al lavoro esterno. Complessivamente, 78 persone sono state inviate in misure alternative, con 20 in detenzione domiciliare, 57 affidate ai servizi sociali e una espulsa. Inoltre, i lavoranti interni hanno svolto 407 turni.

I posti regolamentari sono 118, ma i detenuti presenti sono 133, con un sovraffollamento del 113%. La pianta organica prevede 139 unità di personale penitenziario, ma solo 72 sono effettivamente in servizio, circa la metà. Il 36% dei detenuti è in attesa di giudizio (47 su 133), mentre il 42% (55 detenuti) è tossicodipendente. Infine, 15 detenuti semiliberi sono impegnati in attività lavorative esterne. Questi i dati diffusi dai Radicali a seguito della recente visita alla casa circondariale ’Casetti’ di Rimini.