"Troppi due anni per trasferire musei e biblioteca I nostri ragazzi saranno orfani dei loro spazi"

"Per i trasferimenti delle sedi museali e della biblioteca rischiamo di lasciare senza spazi adatti giovani e studenti, per un periodo di transizione che potrebbe durare almeno due anni". Lo afferma il consigliere di minoranza Andrea Silvagni (Partito democratico). Il progetto del Comune è di spostare, fin dall’estate, il museo della radio d’epoca al piano terra della Biblioteca comunale, al posto dell’area ragazzi, mentre nei mesi successivi sarà trasferito anche il museo Noi, nello stesso luogo. "La nuova biblioteca – prosegue – che sorgerà al palazzo del Turismo, non sarà inaugurata prima del 2026 (salvo possibili ritardi) e fino a quel momento tutti i servizi della biblioteca saranno ristretti al primo piano di via Paolo Guidi. L’area ragazzi, con le aule lettura e studio, nei medesimi spazi dove saranno svolte le varie attività della biblioteca. Durante questo lungo periodo di transizione i servizi bibliotecari verrebbero fortemente compromessi: ristretti in spazi assolutamente inadeguati. La mia forte preoccupazione è che questo disincentivi l’utilizzo di questi spazi culturali a danno di studenti, lettori e ragazzi. Spero che si ripensino i tempi degli spostamenti e si valutino soluzioni alternative senza sacrificare questo importante servizio alla città".