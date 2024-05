"Troppi incidenti e feriti sulla Marecchiese"

"Le multe derivate dai controlli condotti dalla polizia locale sulle nostre strade e in particolare sulla Marecchiese" non sono affatto "una tassa mirata per colpire i cittadini". A ribadirlo è l’assessore alla polizia locale Juri Magrini, che replica così all’interrogazione del consigliere del Movimento 3V Matteo Angelini (in foto). Che aveva chiesto chiarimenti, facendo notare come la strada in questione, nel tratto in uscita da Villa Verucchio in direzione di Rimini, "viene percorsa quotidianamente da centinaia di lavoratori, che rischiano di essere tassati ripetutamente visto che il tratto prevede un limite di velocità dei 50 km orari". Una strada che Angelini, che lavora per un’azienda della zona, conosce bene.

Non si è fatta attendere in consiglio la risposta di Magrini. Che ricorda ad Angelini che la "Marecchiese risulta essere la strada più pericolosa a Rimini, dopo la Statale 16. Solo nel 2022 si sono contati 66 incidenti, che hanno provocato 5 morti e 75 feriti". Numeri che, secondo l’assessore, danno l’idea di "quanto la presenza sulla strada della polizia locale sia necessaria nell’ottica di incrementare e salvaguardare la sicurezza pubblica". La pericolosità della Marecchiese "ha spinto in passato l’amministrazione – sottolinea Magrini – a investire 6 milioni di euro sul progetto della circonvallazione di Corpolò, aperta nel 2010, dove insiste il limite dei 70 km orari, proprio nell’ottica di limitare il rischio di incidenti soprattutto in corrispondenza dell’abitato". L’assessore bolla come "svilente" il tentativo di "voler far passare l’attenzione nei controlli su quel tratto da parte della polizia locale come volontà di ‘vessare’ i lavoratori e voler ‘far cassa’, adducendo peraltro come motivazione la leggera distrazione degli automobilisti, che non si renderebbero conto di superare il limite di velocità previsto. A chi si mette alla guida è richiesta attenzione e non distrazione".