Troppi incidenti in via Cervi: rialzati i passaggi pedonali

"Nella nostra strada le macchine sfrecciano a razzo, potete mettere dei dossi rallentatori?" E’ una delle tantissime richieste che, dai diversi quartieri e zone del territorio di Bellaria e Igea Marina, arrivano tutte le settimane all’amministrazione comunale. Che, insieme alla polizia municipale e ai tecnici della mobilità urbana, ha fatto delle verifiche puntuali sulla fattibilità delle (eventuali) ’modifiche’ stradali. "Per il momento abbiamo installato degli attraversamenti pedonali rialzati sul lungomare Pinzon e in via Fratelli Cervi, in zona Cagnona – spiega l’assessore alla polizia municipale Cristiano Mauri –. Tenendo conto del fatto che alla Cagnona, in quella strada, c’è la scuola ’Tre Ponti’, con tanti bambini che tutti i giorni all’entrata e all’uscita attraversano la sede stradale. E anche tenendo conto dei diversi incidenti che in passato si sono verificati sulla via Cervi stessa, uno dei quali purtroppo ha visto una persona anziana schiacciata da un camion. Era un’attenzione dovuta". Soluzione simile anche sul lungomare Pinzon a Igea Marina, zona Blu Suite Hotel. Mauri fa una distinzione: "Quelli installati sono attraversamenti pedonali rialzati, non propriamente i classici dossi – aggiunge –, per questo sono un poco più alti. Quanto ai rallentatori, il codice della strada specifica con esattezza dove si possono piazzare, e dove non. Ad esempio, non è possibile sulle strade principali, per non ostacolare la velocità di ambulanze o mezzi dei vigili del fuoco, qualora siano chiamati a interventire. E parallelamente, anche se per ragioni opposte, non si possono mettere in vie e stradine strette e piccole. Comunque le valutazioni e verifiche continueremo a farle per l’intero territorio comunale".