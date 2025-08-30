Troppi infortuni nei cantieri, sicurezza ancora a rischio

Non si arresta la serie di incidenti nei cantieri della provincia di Rimini. Dal rientro dalle ferie di Ferragosto si sono già registrati due infortuni, fortunatamente non mortali, ma sufficienti ad accendere di nuovo i riflettori su un fenomeno che non accenna a diminuire. A denunciarlo sono i sindacati degli edili, che ribadiscono come la formazione in materia di salute e sicurezza resti lo strumento principale per tutelare i lavoratori e alzare il livello di professionalità. Le lezioni promosse dalle scuole edili, obbligatorie per i dipendenti, hanno un ruolo cruciale, ma da sole non bastano: servono maggiori controlli, soprattutto negli appalti pubblici e privati dove accanto ai dipendenti operano spesso autonomi o figure contrattuali escluse dagli stessi percorsi formativi.

Sul territorio è attivo il Comitato paritetico per la sicurezza, che con tecnici specializzati effettua sopralluoghi nei cantieri, controlla i piani operativi e l’uso dei dispositivi di protezione individuale, offrendo anche consulenza alle imprese. Un servizio nato dalla collaborazione tra sindacati e associazioni datoriali, oggi disponibile per tutte le aziende con dipendenti ma che dovrebbe essere esteso anche a chi lavora in forma autonoma.

L’episodio dell’altro ieri, avvenuto in un piccolo appalto privato all’interno del centro commerciale Gros, dimostra quanto sia necessario garantire attenzione alla sicurezza anche nei cantieri di minori dimensioni. I dati confermano l’urgenza: a maggio 2025 gli infortuni denunciati nell’edilizia riminese erano già 136, quasi il 10% del totale provinciale. Ancora più preoccupante la crescita delle malattie professionali: 192 denunce nel 2025 contro le 138 dello stesso periodo dell’anno precedente. Numeri che, secondo i sindacati, impongono un cambio di passo e una responsabilizzazione di tutta la filiera delle imprese.