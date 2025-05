Troppi premi pagati ai dipendenti. La Provincia blocca le assunzioni per recuperare 576mila euro

Un taglio ai dipendenti. È la cura dimagrante decisa dalla Provincia per mettere a posto i conti e riparare ai danni fatti in passato. Vanno recuperati 576mila euro: sono i soldi stanziati in eccesso al personale dell’ente, sotto forma di incentivi e di premi di produzione, dal 2013 al 2022. La questione era venuta a galla già l’anno scorso, quando i lavoratori della Provincia avevano indetto lo stato di agitazione dopo che l’ente aveva avviato i primi tagli alla parte accessoria dei loro stipendi, per iniziare a recuperare quei premi pagati e non dovuti. Ma gli accertamenti degli ultimi mesi hanno portato alla luce numeri più gravi di quanto si era immaginato inizialmente. Dalle verifiche, è emerso che la Provincia ha pagato ai dipendenti, dal 2013 al 2022, premi e incentivi in eccesso per un totale di 576mila euro in più "rispetto ai limiti di legge". Il presidente Jamil Sadegholvaad ha firmato il 30 aprile un decreto urgente per avviare il piano di risanamento dei conti. Piano approvato nei giorni scorsi e che prevede il recupero dei 576mila euro entro 10 anni, a partire da ora. Ogni anno "andrà garantito il recupero di almeno il 10 per cento dell’importo iniziale (576mila euro)". E come saranno recuperati quei soldi? Prima di tutto con tagli al personale. "Il recupero – è spiegato nel documento redatto dalla Provincia – sarà effettuato, in via primaria, in sede di programmazione del fabbisogno di personale, attraverso la non attuazione della coperture dei posti già previsti e finanziati" con il piano triennale dei dipendenti. Tradotto: stop ai nuovi posti di lavoro previsti in Provincia. E sono a rischio anche i lavoratori precari che potrebbero non vedersi rinnovare il contratto. E se tutto questo non dovesse bastare, la Provincia accantonerà prudenzialmente ogni anno nel bilancio le somme per completare il recupero di quei 576mila euro.

"L’amministrazione farà ricadere i grossolani errori del passato sugli attuali dipendenti (una novantina) ma non sui colpevoli dirigenti – attacca il consigliere di Fratelli d’Italia, Flavio Mauro – L’accordo raggiunto tra l’ente e i sindacati avrà un preoccupante impatto sulle assunzioni per il mancato turnover. Ma temo che saranno intaccate anche le somme destinate al salario accessorio del personale". Per Mauro la faccenda non finisce qui: "Chiederemo alla Corte dei conti di fare verifiche sugli importi da recuperare e sulle responsabilità dei dirigenti. Ma gli stessi amministratori della Provincia, a mio parere, non sono esenti da colpe".

Manuel Spadazzi