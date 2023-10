"Troppi pusher e clochard a Marebello"

"Troppe zone abbandonate in mano a spacciatori e delinquenti, clochard che occupano spazi dimenticati e fanno i loro bisogni a cielo aperto: non è solo un problema di percezione ma di degrado vero". E’ quanto affermato da vari residenti all’incontro pubblico sulla sicurezza in zona Sud, ieri all’Eurhotel di Miramare. Presenti gli assessori Juri Magrini (foto) e Mattia Morolli, padrone di casa Corrado Della Vista. Che ha chiesto a Morolli, impegno per il rilancio del Centro termale, potenziale volano del turismo non solo balneare. Magrini si è impegnato a garantire una maggiore presenza in zona degli agenti di polizia locale. E ha ricordato programmati interventi di potenziamento della videosorveglianza, e l’assunzione di 30 nuovi vigili urbani stagionali.