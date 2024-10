"Troppi rumori dal cantiere"

Per Enrica Pollini il problema dei rumori del cantiere è diventato insostenibile. "Non se ne può più, la situazione è degenerata. Il processo di frantumazione viene fatto a ridosso della mia casa e quinidi si parla di rumore e polveri che si infiltrano nelle finistre. La settimana scorsa ha iniziato a muoversi il letto come durante un terremoto, per fortuna ho degli infissi che sigillano bene la casa da quello che succede fuori". Un altro aspetto che non sta bene ad Enrica Paolini è la questione delle case popolari. "Andavano fatte da un’altra parte e non qui. Posso dire che il nuovo supermercato mi farà piacere, ma le case popolari proprio no. Qua in giro ce ne sono già tante di case popolari".