"Troppi vincoli per gli alberghi: cambieremo la legge urbanistica"

"Troppi vincoli al turismo. Dobbiamo cambiare la legge per favorire gli investimenti e la rigenerazione delle strutture". È la ricetta sfornata ieri da Elena Ugolini, candidata presidente alle regionali del centrodestra, all’incontro tenutosi ieri pomeriggio al Palazzo del turismo di Riccione. Ugolini è arrivata a Riccione dopo le tappe a Rimini, a Corpolò (per un pranzo con i sostenitori) e Miramare. All’incontro a Riccione, organizzato dalla sua lista civica, erano presenti oltre 150 persone. Uno dei temi caldi affrontati da Ugolini è stato il turismo.

"Stiamo vivendo trasformazioni economiche e sociali che impongono una nuova visione del turismo della nostra costa romagnola. Una visione di lungo periodo – attacca la Ugolini – che sicuramente è mancata in questi anni. Non mi riferisco esclusivamente ai finanziamenti: i soldi non sono sempre la soluzione a tutto". Per la Ugolini "serve prima di tutto una nuova legge urbanistica, che elimini i vincoli attuali che rappresentano troppe limitazioni agli investimenti e soprattutto alla rigenerazione urbana. Il turismo romagnolo è fermo a tanti anni fa, intorno a noi tutto è fortemente cambiato. Se il turismo della Riviera non prende una nuova strada, rischia di diventare sempre meno attrattivo". Occorre allora "una nuova visione, da tracciare – dice Ugolini – con le amministrazioni del territorio e le associazioni di tutto il comparto turistico, nessuno escluso". E per farlo bisogna cambiare la legge urbanistica regionale. "Bisogna rimettere al centro i bisogni delle persone e valorizzare le diversità dei territori. Perché omologare tutto, come si è fatto con la legge urbanistica, significa tarpare le ali alla nostra costa e alla nostra regione".