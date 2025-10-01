"Troppo pochi gli agenti per il nuovo sottopasso"

La stazione di Rimini ha cambiato faccia. Dopo anni di attesa, il nuovo sottopasso verso piazzale Carso che collega la città dalla parte monte fino al mare è finalmente realtà. L’opera tanto attesa abbatte simbolicamente quel muro invisibile che divideva due metà di Rimini. Ora lo si percorre a piedi in pochi minuti.

L’inaugurazione del nuovo sottopassaggio ha però portato con sé, inevitabilmente, degli interrogativi legati alla sicurezza. A lanciare l’allarme questa volta è la Uil Polizia, che non usa mezzi termini: "La nuova struttura - spiega una nota stampa della sigla sindacale - è fruibile ogni giorno dalle 5 alle 24 e facilita un veloce collegamento pedonale fra le due parti di città storicamente separate dai binari rendendo lo scalo ferroviario un’arteria vitale per chi va e viene, ma purtroppo ha attirato anche una clientela non gradita".

E qui sta il nodo: lo spazio da controllare è raddoppiato, ma gli agenti sono sempre quelli. Anzi, meno di quelli che servirebbero, secondo il sindacato. "E’ stato implementato, certo, l’impianto di videosorveglianza collegato alle centrali operative di polizia locale, polizia di Stato e carabinieri per la consultazione in diretta e differita - prosegue la Uil - e noi ci domandiamo come la Polfer possa farlo con il personale che ha. I nostri poliziotti, due o al massimo tre per turno, dovrebbero moltiplicarsi come ‘pani e pesci’ per coprire un’area che, a causa di nuovi snodi e di un’intelligente disposizione di attività commerciali con un guadagno incerto, è diventata un vero e proprio ‘centro d’attrazione’ per borseggiatori, spacciatori e molesti vari".

Il sindacato ne fa anche una questione umana, prima che operativa: "I nostri agenti ci mettono l’anima, il cuore e anche la salute - conclude il sindacato. - Nonostante il grande impegno, le cronache locali non fanno che parlare di risse, scippi e aggressioni. Il presidio si trova a combattere contro una marea di persone. Siamo stanchi di ripeterlo allo sfinimento, sempre le stesse cose. Non si può garantire la sicurezza con una manciata di agenti lasciati soli in una zona che attira una platea sempre più variegata e, purtroppo, non sempre benintenzionata Non possiamo più fare finta di niente – è l’appello del sindacato –. È arrivato il momento di smetterla con le promesse e passare ai fatti. Chiediamo alle istituzioni di fare squadra. L’unione fa la forza, e questa non è una frase fatta, ma la pura e semplice realtà per far sentire i nostri colleghi non soli. Che non si dica che non lo avevamo avvertito".

Intanto, nei giorni scorsi, il questore di Rimini Olimpia Abbate ha annunciato un servizio di sorveglianza speciale per il nuovo tunnel della stazione.