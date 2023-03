Troppo vicine alle chiese Il Comune: via le sale slot

C’è da spostare una sala slot, anzi due. Sono quelle gestite da Romagna giochi a Rimini in viale Regina Elena (vicino a piazza Marvelli) e viale Principe di Piemonte. La società ha fatto causa al Comune, impugnando il regolamento che vieta la presenza di sale giochi e slot e di scommesse a una distanza inferiore a 500 metri da luoghi sensibili come chiese e scuole. Per l’attività a Miramare il Tar (lo scorso dicembre) ha già sospeso il provvedimento di chiusura che era stato notificato a Romagna giochi. Se ne riparlerà l’11 ottobre, all’udienza in cui i giudici del tribunale amministrativo regionale tratteranno nel merito la vicenda. Lo stesso giorno si discuterà della sorte anche dell’altra sala, vicino a piazza Marvelli. Pochi giorni fa il Tar ha infatti deciso che il ricorso fatto da Romagna giochi contro il regolamento del Comune merita di essere discusso. Insomma: la battaglia è più che mai aperta.

"In entrambi i casi, le due sale dovrebbero trasferirsi secondo il regolamento del Comune, perché troppo vicino ad altrettante chiese – spiega Gianfranco Fiorentini, uno dei due legali di Romagna giochi (l’altro è Cino Benelli) – Il problema è che l’amministrazione di Rimini nel 2021, attraverso la variante al Rue (il Regolamento urbanistico edilizio), ha fissato regole ancor più rigide per sale giochi, slot e scommesse. Romagna giochi sarebbe disponibile a trovare altre sedi per le due sale, ma non riesce a individuare alternative a causa delle norme troppe rigide imposte a Rimini".

Nel caso della sala slot di Marina centro, il ricorso è stato notificato perfino alla parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice (quella in piazza Marvelli appunto). "Ma non abbiamo fatto causa anche alla parrocchia – precisa il legale – Semplicemente, essendo la controparte interessata, era dovuto notificare anche a loro il ricorso". Resta il fatto che, ai sensi del regolamento comunale di Rimini, né la sala di viale Principe di Piemonte né quella in viale Regina Elena possono rimanere lì dove sono, perché troppo vicino alle chiese. Da qui i ricorsi fatti da Romagna giochi, che attende ora la decisione dei giudici a ottobre. Nel frattempo l’attività delle due sale potrà proseguire dopo che il Tar ha accolto i ricorsi urgenti avanzati da Romagna giochi per evitare lo stop, ritenendo fondate "le esigenze cautelari". A ottobre poi si saprà la sorte delle due sale.

Manuel Spadazzi