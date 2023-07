Trovata pistola carica in un’aiuola del lungomare

Un ritrovamento inquietante è stato fatto nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Riccione in pieno centro. A due passi da piazzale Roma, dove tra la vegetazione delle aiuole del lungomare, di fronte a un bagno, è stata trovata una pistola marca ’Smith & Wesson’ completa di caricatore, con due colpi già in canna. Il ritrovamento è stato possibile ai carabinieri, già impegnati nel contesto delle attività di prevenzione, grazie ad alcune segnalazioni di cittadini pervenute in caserma e che avevano attirato l’attenzione dei militari dell’Arma su quella zona in particolare. I sospetti si sono quindi trasformati in realtà quando i carabinieri hanno ritrovato l’arma, della quale non è stata abrasa la matricola e che quindi permetterà di risalire al legittimo proprietario della pistola. Un primo passo per ricostruire il percorso seguito dall’arma per arrivare nel mezzo di un’aiuola di Riccione. L’ipotesi degli investigatori è che la Smith & Wesson sia stata oggetto di un furto e che il lungomare della Perla sia stato ritenuto il luogo ideale dove nascondere la refurtiva.

I carabinieri svolgeranno anche esami dattiloscopici per rilevare eventuali impronte sull’arma, così come esami balistici per chiarire se ne è stato fatto un utilizzo di recente, in parole povere capire se quella pistola abbia mai sparato.

Non è tutto. Perché i carabinieri di Riccione nei giorni scorsi hanno anche eseguito l’arresto in flagranza di tre uomini, tutti sospettati di spaccio di droga. Due dei tre arresti sono stati eseguiti nel centro della Perla, dove un 30enne e un 24enne stranieri sono stati visti disfarsi di cocaina. Controllati, così come la camera d’hotel in cui alloggiavano, sono stati trovati in possesso di 21 grammi di coca in tutto. A Misano invece i carabinieri hanno fermato un 20enne brasiliano, trovato in possesso tra indosso e a casa di un complessivo di 700 euro e 5 panetti di hashish per 400 grammi totali. Il giovane è stato giudicato ieri in via direttissima al Tribunale di Rimini.

f.z.