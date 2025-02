Trovati a casa farmaci ’proibiti’. Caso doping, assolto Bianchi: "Non smerciava sostanze"

Assolto, con formula piena, perché "il fatto non costituisce reato". Si è concluso così nei giorni scorsi davanti al giudice monocratico del Tribunale di Rimini il calvario giudiziario affrontato da Vittorio Bianchi, il medico riminese, difeso dagli avvocati Pier Paolo Piccinini e Gian Paolo Colosimo, finito alla sbarra perché accusato di avere commerciato, attraverso canali diversi dalle farmacie o strutture abilitate, i farmaci e sostanze farmacologicamente attive con effetti ritenuti dopanti. Con il dottor Bianchi, nel procedimento in questione, erano finiti imputati per le medesime accuse anche altre cinque persone, di cui in dibattimento ne erano avanzate tre: due gestori di palestre nel Riminese e un personal trainer, tutti difesi dall’avvocato Giovanna Ollà. Anche per loro infine è giunta l’assoluzione, perché il fatto non sussiste.

La vicenda da cui si era generato il procedimento aveva preso il via nel luglio del 2017, sulla base di una segnalazione che era giunta agli inquirenti da parte di un altro gestore di palestre, che aveva notato da parte del proprio personal trainer il commercio di queste sostanze sospette e ritenute ad uso dopante. Da qui era scattata poi la segnalazione alla squadra mobile di Rimini e quindi la perquisizione a casa degli imputati. Nel luglio del 2017 le forze dell’ordine si erano così precipitate a casa dello stesso dottor Bianchi, ritenuto in fase accusatoria colui il quale ’prescriveva’ i farmaci anabolizzanti alle persone coinvolte nel presunto commercio illecito. In quell’occasione, nell’abitazione del medico la squadra mobile trovò alcune confezioni di lidocaina oltre ad altri farmaci. "Peccato che in quell’occasione non vennero compiuti gli accertamenti del principio attivo dei farmaci, basandosi invece solo sul fatto che fossero scatolette di farmaci tabellati nella rubrica antidoping", così l’avvocato Giovanna Ollà. Da qui si era poi generato un nuovo processo per Bianchi, il quale aveva già affrontato un processo per il caso ’Anabolandia’ e un altro procedimento ancora a Pesaro, dove era invece stato assolto. Ora, è arrivata per il dottore un’altra assoluzione, dopo avere incassato anche la reintegrazione nell’Ordine dei medici dopo la temporanea radiazione. "L’assoluzione con formula piena dimostra che finalmente abbiamo avuto una sentenza giusta – esulta l’avvocato Piccinini –. Non ci fermiamo qui, chiederemo la revisione anche delle vecchie posizioni ancora pendenti contro il dottore".