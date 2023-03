Trovato cadavere in un casolare Era in stato di decomposizione

Un macabro ritrovamento nella campagna appena fuori Rimini. Il terzo, macabro ritrovamentoche ha interessato da inizio anno persone in grave difficoltà economica e sociale, la cui morte è connessa alle notti gelide trascorse all’addiaccio. Anche in questo caso sembra questa la pista più accreditata dagli inquirenti riguardo la morte di un uomo di 67 anni, originario di Cattolica, che è stato ritrovato giovedì pomeriggio ormai cadavere in avanzato stato di decomposizione all’interno di un casolare abbandonato in via Acqualagna, alla Gaiofana.

L’allarme è scattato infatti nel pomeriggio del 9 marzo, alle 17.40 circa, quando un equipaggio del 118 ha avvertito la polizia di Stato della presenza del corpo senza vita e in putrefazione del 67enne nel casolare abbandonato. Sul posto si sono perciò immediatamente precipitati gli agenti delle Volanti, assieme alla polizia scientifica, per svolgere tutti gli accertamenti del caso. In un primo momento, il medico legale non avrebbe ravvisato – nel corso di una ricognizione cadaverica in loco – segni di violenza evidenti sul corpo tali da ipotizzare il coinvolgimento di terzi.

Cause naturali – assideramento o malore – è perciò l’ipotesi più accreditata dagli investigatori, ma, a dare la definitiva conferma che non si tratti di morte violenta bensì dell’ennesima disgrazia sociale, sarà solo l’autopsia, disposta per oggi dal pm Paolo Gengarelli sul cadavere del 67enne, in modo da definire con certezza cosa sia successo al cattolichino. Per identificare l’uomo infatti, le forze dell’ordine hanno dovuto risalire ai parenti, rintracciando la sorella del 67enne, la quale non ha dunque potuto far altro che confermarne l’identità.

Da inizio anno, questo è il terzo ritrovamento di un cadavere la cui storia potrebbe essere legata a condizioni di vita al limite. E se il condizionale è d’obbligo per quest’ultimo caso della Gaiofana – nell’attesa che gli esiti dell’autopsia confermino il decesso per cause naturali – i precedenti ritrovamenti analoghi raccontano già di un’emergenza sociale in impennata e con conseguenze devastanti in termini di vite spezzate anche sul nostro territorio.

A Rimini infatti già due senzatetto sono stati trovati morti in questi primi mesi di 2023 nelle vicinanze del centro commerciale ’Le Befane’ all’interno dei propri bivacchi di fortuna, vittime del freddo e della solitudine. E solo qualche settimana fa invece, fortunatamente, da questo destino tanto orribile qualcuno si è salvato: come il clochard di piazza Cavour, Franco, preso in carico dall’Ausl e ospitato dalla Capanna di Betlemme prima che fosse troppo tardi.

f.z.