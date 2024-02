Trovato con un chilo di ’fumo’: arrestato

Oltre un chilogrammo di sostanza stupefacente custodito e ben nascosto in un appartamento di Rimini e pronto quindi per essere poi messo sul mercato dello spaccio. A trovare il ‘deposito’ di hashish è stato il personale della squadra giudiziaria della Polizia locale, risalito sino all’appartamento di un giovane 27enne originario della provincia di Brescia ma residente in città, tratto poi in arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è stato condotto nel pomeriggio di mercoledì, a seguito di indagini già avviate da tempo da parte della polizia locale e che avevano permesso ai vigili di concentrare l’attenzione sul ragazzo e sui suoi spostamenti.

È stato quindi dopo avere scovato l’appartamento del giovane, in cui la pista investigativa ha portato i vigili a credere che lì potesse trovarsi un ingente deposito di droga, che una volta identificato il 27enne e ottenuta l’autorizzazione da parte del pubblico ministero di turno, il personale della Polizia locale ha poi proceduto alla perquisizione dell’appartamento dove alloggiava il ragazzo.

Una perquisizione capillare dell’abitazione quella messa in atto dalle forze dell’ordine, che ha dato esito positivo quando gli operatori della polizia locale hanno infine scovato all’interno di uno zainetto i panetti di hashish da un etto circa ciascuno. La droga, di un peso complessivo di un chilo e 260 grammi – tutti di hashish – è stata quindi sottoposta a sequestro penale.

Al termine dell’attività d’indagine quindi, su disposizione del pm di turno, il giovane originario della provincia di Brescia è stato fermato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed è stato quindi trasferito alla casa circondariale di Rimini e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il successivo interrogatorio di garanzia, che si terrà nei prossimi giorni.