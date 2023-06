Trovato con un etto di hashish negli slip Pusher arrestato alla fermata del Metromare

È stato pizzicato mentre aspettava il Mentromare, alla fermata di via Pascoli, per tornare a casa un pusher marocchino di 27 anni che martedì in serata è stato arrestato dalla polizia di Stato perché trovato con indosso, nascosto negli slip, un panetto di hashish di circa 88 grammi. Una prima parte di stupefacente, a cui dopo una perquisizione della camera d’hotel in cui abitava il 27enne si sono aggiunti altri grammi, portando il totale rinvenuto a circa un etto. Parte della droga, inoltre, era già suddivisa in piccole dosi, tanto da ritenerle quindi già pronte alla cessione. Questo è costato al 27enne l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, per cui ieri al Tribunale di Rimini è arrivata la convalida da parte del giudice monocratico. Nei confronti del 27enne marocchino, difeso dall’avvocato Marco Bosco, è arrivato anche il divieto di dimora sul territorio provinciale di Rimini.

Al termine dell’udienza di convalida, la difesa del marocchino ha poi chiesto la strada del rito abbreviato. Rito speciale che è stato quindi accordato dal giudice nei confronti dell’imputato 27enne.