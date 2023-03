Rimini, trovato morto nel fiume Uso: era uscito per una passeggiata

Trovato morto vicino al fiume Uso a Rimini (foto di repertorio)

Santarcangelo (Rimini), 8 marzo 2023 - Esce per fare una passeggiata, ma non fa più ritorno a casa e il suo corpo senza vita viene ritrovato alcune ore lungo le sponde del fiume Uso. L'allarme è scattato oggi attorno alle 15, in via San Vito, lungo la provinciale 89, quando un cadavere di un uomo santarcangiolese di 89 anni, residente nella zona, è stato notato in mezzo alla vegetazione in corrispondenza del canale che costeggia il fiume.

Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco, a cui è stato affidato il compito di recuperare il corpo, assieme alle ambulanze del 118 e ai carabinieri. Il personale sanitario ha provato in tutti i modi a rianimare l'anziano, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il medico legale, a seguito di una prima ispezione cadaverica, non avrebbe ravvisato segni di violenza, escludendo che la morte dell'89enne possa essere sopraggiunta a causa di altre persone.

Le ipotesi più probabili sembrano essere quelle del malore oppure della caduta accidentale. Stando a quanto riferito dai figli della vittima, infatti, l'89enne aveva l'abitudine di fare delle passeggiate lungo il canale, che si trova non lontano dalla sua abitazione. Lo stesso ha fatto anche oggi, uscendo di casa attorno alle 9.

Attorno alle 12, vedendo che non aveva fatto ancora ritorno, i famigliari hanno deciso di dare l'allarme ed erano scattate le ricerche. Ricerche che purtroppo si sono concluse in maniera drammatica nel pomeriggio, quando il corpo dell'89enne è stato rivenuto in corrispondenza del fiume Uso.