Trovato morto in casa a 39 anni. Giallo sulle cause: si farà l’autopsia

Una morte improvvisa e, almeno in parte, ancora misteriosa, su cui saranno ora i militari dell’Arma a dover fare pienamente luce. Solo l’autopsia potrà chiarire le cause del decesso di un cittadino ucraino di 39 anni, trovato morto l’altro ieri nella casa di Viserba in cui viveva con la madre. È stata proprio la donna, rientrando intorno alle 19, a scoprire il corpo del figlio senza vita nel soggiorno dell’abitazione e a chiedere immediatamente l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti, insieme ad una ambulanza del 118, i carabinieri della compagnia di Rimini e i militari del nucleo investigativo, che hanno avviato i primi accertamenti per chiarire le circostanze dell’accaduto. Sul posto è stato richiesto l’intervento del medico legale, il quale ha eseguito una prima ispezione cadaverica. L’esame preliminare, tuttavia, non ha permesso di determinare le cause della morte, rendendo necessario il trasferimento della salma all’obitorio e la sua messa a disposizione della Procura, con il pubblico ministero di turno, Luca Bertuzzi, che ha disposto l’autopsia. Sarà quest’ultima a fornire elementi più certi sulla dinamica del decesso.

Il quadro che va a delinearsi, almeno per ora, è quello di una morte avvenuta in circostanze naturali o eventualmente per un gesto volontario. Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, il corpo non presentava segni evidenti di violenza. Anche lo stato dell’appartamento, esaminato nel corso del sopralluogo effettuato dai militari, non mostrava tracce che potessero far pensare a un’aggressione. Le immagini dell’ingresso dell’abitazione hanno confermato che non risultano accessi o presenze esterne nei momenti immediatamente precedenti al ritrovamento, rafforzando l’ipotesi di un decesso avvenuto per cause naturali. Il 39enne, disoccupato da tempo, stando a quanto emerso, aveva alle spalle un passato segnato da problemi di tossicodipendenza. Al momento non viene esclusa alcuna pista. Le indagini condotte dai carabinieri riminesi con il coordinamento della Procura si muovono parallelamente su più fronti: si valuta l’ipotesi di un gesto volontario, così come quella di un malore improvviso o di un’intossicazione dovuta all’assunzione di farmaci o sostanze stupefacenti. Gli investigatori mantengono aperte tutte le possibilità, in attesa che l’autopsia possa fornire un quadro più preciso sui fattori che hanno determinato la morte del 39enne. Il sopralluogo condotto dai carabinieri nella serata del ritrovamento si è protratto a lungo. I militari hanno verificato lo stato delle stanze, raccolto rilievi fotografici e ascoltato le prime testimonianze, a partire da quelle dei familiari.