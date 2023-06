Trovato ubriaco al volante dopo l’incidente Ventunenne beccato con 70 grammi di droga

Raffica di controlli in Valmarecchia da parte dei carabinieri lo scorso fine settimana. Diversi i posti di blocco lungo le strade, per individuare persone sospette e contrastare lo spaccio di droga: 70 le persone identificate, 45 i veicoli fermati. Controllati pure 7 locali, ma non sono emerse irregolarità. Due invece gli automobilisti trovati ubriachi alla guida. Uno a Novafeltria, sottoposto al test dopo un incidente stradale: il suo tasso alcolemico era di 1,50, il triplo del limite. Per lui denuncia e ritiro della patente. Patente ritirata anche a un uomo a Pennabilli, trovato sempre ubriaco al volante. Durante il weekend i militari hanno inoltre denunciato a Novafeltria un 21enne per detenzione ai fini di spaccio: a bordo della sua auto, sono stati trovati due involucri con all’interno 70 grammi di marijuana e una piccola quantità di hashish, insieme a un bilancino di precisione. A Sant’Agata Feltria un altro ragazzo è stato trovato con una dose di hashish: è stato segnalato come assuntore alla prefettura di Rimini. I servizi di controllo dei carabinieri continueranno in maniera intensa anche nei prossimi fine settimana.