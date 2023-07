Truffa ai danni dello Stato I Paesani rinviati a giudizio

Ancora guai per i Paesani. Questa volta ad avercela con i fratelli Lucio (patron del Coconuts) e Claudio e il padre Luciano è lo Stato ’in persona’, nell’ambito dell’inchiesta per truffa aggravata riguardante il progetto di riqualificazione dell’hotel Vasco. Un’inchiesta nel cui ambito furono anche sequestrati preventivamente 600mila euro a carico della famiglia Paesani. Soldi per cui ora è infine arrivato il congelamento a seguito della decisione in ultima istanza della Corte di Cassazione, che ha confermato il sequestro dei 600mila euro al contrario di quanto chiesto dai Paesani, attraverso il proprio avvocato Paolo Righi.

Oltre al danno la beffa. Perché i Paesani dovranno ora affrontare il processo per truffa ai danni dello Stato, con la prima udienza fissata per l’11 di novembre. I nomi di Lucio e Claudio e del padre Luciano erano finiti sul registro degli indagati nell’ambito di un’inchiesta su un finanziamento garantito dallo Stato. Il finanziamento era stato ottenuto tramite del Medio Credito Centrale attraverso garanzie fornite in prima istanza dagli stessi Paesani e secondariamente dallo Stato. Soldi destinati ai lavori di ristrutturazione e anche all’acquisto di impianti e attrezzature entro 9 mesi dall’erogazione. Interventi che, sostengono gli inquirenti, non sarebbero mai stati realizzati. In questo scenario, nel dicembre 2021, venne eseguito il sequestro dei 600mila euro che riguardava la società alberghiera in cui i Paesani erano tra i soci.