Truffa allo Stato Ancora guai per i Paesani

La sezione del riesame del tribunale di Rimini ha confermato il sequestro preventivo di 600mila euro a carico della famiglia Paesani nell’ambito di un’inchiesta per truffa aggravata ai danni dello Stato riguardante il progetto di riqualificazione dell’hotel Vasco. Il 12 gennaio la Corte di Cassazione aveva annullato l’ordinanza emessa dal tribunale di Rimini quale giudice d’appello che rigettava l’appello proposto dall’avvocato dei Paesani, Paolo Righi, ritenendo infondato il motivo di impugnazione "avente ad oggetto il fumus", ma ritenendo fondato il motivo di ricorso riguardante il difetto di motivazione del "periculum in mora". La palla è così tornata nuovamente ai giudici del riesame, che hanno rigettato l’istanza di appello. Il sequestro, scattato nel dicembre del 2021, riguarda la società alberghiera che ha tra i soci Lucio Paesani (foto), patron del Coconuts, il fratello Claudio e il padre Luciano. I loro nomi sono finiti sul registro degli indagati nell’ambito di un’inchiesta su un finanziamento garantito dallo Stato. Il finanziamento era stato ottenuto tramite del Medio Credito Centrale attraverso garanzie fornite in prima istanza dagli stessi Paesani e secondariamente dallo Stato. Soldi destinati ai lavori di ristrutturazione e anche all’acquisto di impianti e attrezzature entro 9 mesi dall’erogazione. Interventi che, sostengono gli inquirenti, non sarebbero mai stati realizzati. I Paesani hanno sempre respinto ogni accusa rivendicando l’assoluta buona fede e la trasparenza del loro operato. "Quello legato alla ristrutturazione dell’hotel Vasco – aveva spiegato il loro avvocato Paolo Righi – è un progetto di cui il Comune era perfettamente a conoscenza, più volte oggetto di incontri coi tecnici. Sono stati accumulati certamente dei ritardi, anche per cause di forza maggiore, ma ciò non basta a determinare un intento truffaldino".