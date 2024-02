Truffa della patente. Telecamera nella felpa per superare l’esame. Caccia al suggeritore

Si presenta all’esame per ottenere la Cqc (carta di qualificazione del conducente), necessaria per svolgere la professione di autotrasportatore, con addosso un equipaggiamento degno di uno 007: una felpa con un piccolo foro all’altezza del petto con all’interno una microcamera di ultima generazione e un minuscolo auricolare nascosto nell’orecchio.

Con questo escamotage sperava di superare agevolmente i quiz, facendosi dettare in tempo reale le risposte esatte da un suggeritore esterno. E’ andata male ad un nordafricano di 32 anni, residente nel Forlivese, che è stato pizzicato ieri mattina nella sede della motorizzazione civile di Rimini mentre tentava di imbrogliare al test per l’ottenimento della qualifica. Il ‘furbetto’ di turno, infatti, non poteva sapere che in mezzo agli impiegati e al personale incaricato di vigilare sullo svolgimento del quiz ci fossero anche gli agenti in borghese della squadra di polizia giudiziaria della polizia stradale. Poliziotti allenatissimi a scovare gli imbroglioni di turno che di tanto in tanto cercano la strada più semplice per superare la prova. Ai loro occhi esperti non è sfuggita la strana postura adottata dal candidato nordafricano.

E’ bastato un controllo approfondito per scoprire il kit camuffato abilmente all’interno della felpa. Semplice quanto intuitivo il funzionamento: al 32enne era sufficiente inquadrare lo schermo del computer sul quale erano riportate le domande a risposta multipla.

L’immagine veniva così trasmessa al complice che, da remoto, poteva fornire in una frazione di secondo le risposte giuste. Un trucco che forse poteva anche funzionare. Peccato per lo straniero che insieme a lui nella stanza ci fossero anche gli agenti della Stradale. I quali hanno smascherato lo stratagemma e confiscato la microcamera e il relativo auricolare. Nei confronti del 32enne è invece scattata una denuncia a piede libero. Per quanto accaduto il candidato, qualora dovesse essere dimostrata la sua colpevolezza, rischia la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Presentazione di esami ad opera di altri e per falsità ideologica per induzione: queste le ipotesi di reato che possono configurarsi nei casi di tentativi di imbrogliare all’esame per la patente. Una pratica in verità più diffusa di quanto sembra, e che anche a Rimini viene monitorata con grande attenzione dal personale in borghese della polizia stradale in collaborazione con gli impiegati della motorizzazione civile.

Resta da capire chi si trovasse all’altro capo della ‘ricetrasmittente’ scoperta dai poliziotti: sono in corso accertamenti per risalire all’identità del complice del 32enne nordafricano incaricato di fornirgli le risposte esatte.

