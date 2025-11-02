Truffa fotovoltaico: parco ’fantasma’ a San Leo

Non c’erano solo le truffe mediante schema Ponzi nei presunti piani della Voltaiko Srl, la compagnia che è finita al centro di un’inchiesta della procura di Bologna per presunte truffe a seimila persone. Nell’ambito dell’inchiesta ’Cagliostro’ è emerso infatti l’azienda di cui sono stati sequestrati conti correnti e sito web fosse in trattativa per realizzare un parco fotovoltaico da 1MHW per campo (10 i campi totali) nel comune di San Leo. E proprio per questo obiettivo, come emerge dalle carte dell’inchiesta, lo stesso ceo della Voltaiko – uno dei dieci indagati totali – aveva già preso contatti con una società per studiare la fattibilità del progetto. Il tutto, però, senza avere mai anche solo informato l’amministrazione e il sindaco Bindi, del tutto all’oscuro di chi fosse la società e il suo amministratore. Eppure, l’indagine ha permesso di ricostruire come i vertici della Voltaiko fossero effetivamente al lavoro avendo "come fine ultimo quello di raccogliere la maggior quantità di denaro possibile, prosepttando una prospettiva di guadagno allettante". Denaro che sarebbe poi servito per realizzare il parco fotovoltaico di San Leo come base concreta per nuovi raggiri. Stando sempre alle indagini, i vertici della Voltaiko avevano avuto un preventivo per cui il parco "avrebbe avuto un costo di realizzazione complessivo di 886.000 euro (...). Detto impianto una volta in funzione potrebbe produrre un utile netto annuo di circa 100mila euro (...). L’ammortamento del solo impianto è quantificabile in circa 10 anni". Una prospettiva definita dagli investigatori "irrealistica" rispetto alla "promessa di redditività assicurata agli investitori".