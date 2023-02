Truffa romantica, in tre finisco alla sbarra

La passione per il cantante Michael Bolton l’ha tradita e l’ha fatta precipitare in una spirale di angoscia e minacce. E alla fine dall’incubo una signora riminese di 66 anni (assistita dall’avvocato Cristiano Basile) ne è uscita dopo essersi vista derubare 16mila euro e solo dopo aver sporto denuncia alla Polizia postale. Gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati il nome di tre persone: una donna bergamasca di 64 anni e due cittadini nigeriani di 47 e 26 anni, per i quali sono stati ipotizzati a vario titolo i reati di truffa, estorsione e tentata estorsione. Coincidenza: ieri, nel giorno di San Valentino, si è svolta l’udienza preliminare davanti al gup del tribunale di Rimini. Due indagati (inclusa la donna) hanno scelto la strada del rito abbreviato (in un caso, condizionato all’ascolto di un testimone), mentre il terzo dovrà affrontare il processo che avrà inizio a luglio. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, la donna era caduta in una di quelle truffe sentimentali che proliferano in Rete. La riminese è un’appassionata di musica e una fan del cantante statunitense: per questo motivo si era iscritta ad un gruppo Facebook a lui dedicato. Nel novembre del 2020 la signora aveva postato un suo pensiero proprio sul gruppo e dopo poco aveva ricevuto un messaggio privato. Il mittente sembrava essere Michael Bolton in persona. La donna non aveva mai nutrito alcun dubbio e quando il sedicente Bolton aveva iniziato a confidarsi raccontandole le traversie che stava vivendo a causa del Covid con i concerti annullati, lei gli aveva creduto. Così un giorno il misterioso interlocutore le aveva domandato se poteva inviarle, a casa sua, a Rimini, un pacco, contenente del denaro, visto che aveva i conti bloccati. La signora aveva acconsentito. Ma dopo pochi giorni, l’incubo era diventato realtà: una sedicente diplomatica, con tanto di email, le aveva detto che il pacco era stato bloccato alla Dogana e che servivano 4mila euro per liberarlo. Subito dopo erano iniziate ad arrivare altre email, con tanto di ulteriori richieste di denaro.

Un fenomeno, quello delle truffe romantiche ("romance scam" in inglese), sempre più diffuso anche Italia, e dietro il quale in alcuni casi si nascondono vere e proprie organizzazioni criminali senza scrupoli pronte a tutto pur di spillare denaro alle ignare vittime.