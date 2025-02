Truffati dal concessionario. Auto ’fantasma’ in vendita. A processo i due titolari

Sostanziosi bonifici versati al concessionario per l’acquisto di auto usate. Vetture che, almeno in alcuni casi, non sarebbero però mai state effettivamente consegnate agli acquirenti, rimasti a bocca asciutta e con il portafogli più leggero. Uno schema consolidato, che durante il 2022 avrebbe portato più di una persona (incluso un facoltoso imprenditore e un militare) ad incappare nel tranello. Per quella vicenda sono indagati, con l’ipotesi di truffa, un 39enne di Misano e un 34enne di Riccione, all’epoca dei fatti rispettivamente legale rappresentante e amministratore di fatto di un concessionario con sede a Cattolica. Nei loro confronti il tribunale di Rimini ha amesso un decreto di citazione a giudizio. L’udienza predibattimentale si aprirà il 10 giugno prossimo.

Sono quattro i presunti episodi di truffa confluiti nel fascicolo in mano alla Procura di Rimini, a seguito delle denunce presentate dagli stessi clienti del negozio specializzato in compravendita di vetture. Le casistiche sono diverse tra loro, ma presentano comune un elemento in comune: il raggiro perpetrato ai danni degli ignari acquirenti. Uno di loro si era rivolto al rivenditore perché interessato all’acquisto di una Fiat Multipla. Aveva contattato il 39enne e - secondo la ricostruzione degli inquirenti - sarebbe stato indotto a sottoscrivere un contratto. Aveva quindi versato sul conto corrente che gli era stato indicato ben 16mila euro. Inutile dire però che la macchina non era stata mai consegnata, mentre il titolare del concessionario, dal canto suo, avrebbe trattenuto per sé la somma già incassata. Motivo che aveva spinto il cliente ’bidonato’ a mettere nero su bianco una querela a carico del 39enne. Stesso schema si sarebbe ripetuto anche in un altro caso, riguardante l’acquisto di una Fiat 500: anche stavolta, stando al quadro delineato dagli inquirenti, a fronte del versamento di 18mila euro non sarebbe corrisposta la consegna della vettura, nonostante le proteste della donna truffata. Un altro acquirente aveva invece pagato mille euro di anticipo, salvo poi scoprire che l’Audi a cui era interessato aveva avuto in precedenza 6 diversi proprietari anziché 2, come riportato nell’annuncio trovato sul web.

Infine, c’è il caso di un militare, che per la sua tutela legale ha deciso di rivolgersi all’avvocato Paolo Ghiselli del foro di Rimini. L’uomo aveva sottoscritto un contratto per l’acquisto di una Hyundai che gli era stata poi effettivamente consegnata, dilazionando il pagamento in più rate, fino a sborsare complessivamente oltre 22mila euro. Non sapeva, tuttavia, che sull’auto gravava un leasing. Fidandosi delle rassicurazioni del 39enne e del 34enne, avrebbe quindi continuato a corrispondere regolarmente i bonifici, fino a quando l’istituto finanziatore non era andato a bussare alla sua porta chiedendo l’immediata restituzione della vettura a causa del mancato pagamento del leasing.

"È bene ricordare – sottolinea l’avvocato Ghiselli – , nei casi di compravendita di auto, che non basta essere entrati nella disponibilità del veicolo per essere considerati a tutti gli effetti i proprietari: è importante assicurarsi che tutte le procedure amministrative siano state regolarizzate e prendere visione della documentazione riguardante i passaggi di proprietà. Purtroppo le truffe, in questo settore, sono estremamente diffuse, per questo è fondamentale armarsi della necessaria prudenza".

