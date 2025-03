Truffato dopo l’incidente

Un caso di presunta ingiustizia ha coinvolto un riminese, cliente dello studio legale Ghiselli, il quale si è trovato al centro di una controversia con un’agenzia infortunistica dopo aver ottenuto il risarcimento per un incidente. Il riminese aveva inizialmente pattuito con l’agenzia un compenso pari al 10% dell’importo che gli sarebbe spettato all’esito della liquidazione da parte della compagnia assicurativa. Tuttavia, pochi giorni dopo l’accredito della somma – pari a decine di migliaia di euro – l’agenzia avrebbe improvvisamente raddoppiato la richiesta economica rispetto all’accordo iniziale. Alla richiesta di spiegazioni da parte del riminese, il titolare dell’agenzia avrebbe risposto con minacce, arrivando a paventare una denuncia per appropriazione indebita se il cliente non avesse pagato l’importo richiesto. Il riminese si è rifiutato di cedere alle pressioni e, di conseguenza, si è ritrovato effettivamente denunciato.Convinto della propria posizione, ha deciso di reagire e, con il supporto dello studio legale Ghiselli, ha presentato una controquerela. A rendere ancora più complessa la vicenda, vi sarebbe il presunto coinvolgimento di un avvocato, che avrebbe collaborato con l’agenzia per ottenere un guadagno illecito, nonostante risultasse sospeso dall’esercizio della professione forense già da un anno.