Truffe telefoniche e annunci falsi. Il Titano è sempre sotto ’attacco’

Si spacciano per agenti della Gendarmeria, ma anche per funzionari della banca. Prendono spesso di mira gli anziani, soprattutto adesso nel periodo estivo. Quando i loro familiari, in alcuni casi, sono lontani da San Marino per le vacanze. Sul Titano resta alta l’attenzione sulle truffe telefoniche. Continue le segnalazioni che riceve lo Sportello Consumatori. "Vogliamo tenere alta l’attenzione su questo fenomeno – dicono dall’associazione – più volte denunciato, delle telefonate ingannevoli da parte di malintenzionati che tentano di estorcere denaro o oggetti di valore alle vittime malcapitate. Se si ricevono delle telefonate sospette da parte di soggetti che si spacciano, ad esempio, per membri delle forze dell’ordine o per funzionari della propria banca o del nucleo antifrode dell’azienda emittente la carta di credito, rinnoviamo l’invito a sospendere la telefonata e di rivolgersi prontamente alle stesse forze dell’ordine".

Lo Sportello Consumatori informa anche di un fatto che sta avvenendo sul Titano nei rifornimenti con carta di credito in alcuni distributori di carburante self service. "Chiedono una preautorizzazione per verificare la disponibilità di spesa – spiegano – che in genere ammonta a 101 euro. Alcuni utenti ci hanno segnalato, esprimendo un certo disagio, che tale operazione blocca parte della disponibilità della carta di credito. In alcuni casi per pochi giorni, ovvero fino a quando l’esercente non sblocca la stessa preautorizzazione, oppure fino alle fine del mese. Va evidenziato che questo non comporta addebiti ulteriori a quanto speso per il rifornimento, limitando il disagio alla riduzione del plafond mensile disponibile". Lo Sportello Consumatori ha contattato l’associazione di categoria interessata, "che si è impegnata a risolvere il problema".

Intanto la Guardia di Rocca segnala che sta circolando su Facebook, un falso post dell’Azienda dei Servizi dove, viene pubblicizzato un monte premi per i cittadini sammarinesi per 6 mesi di trasporto gratuito. "Si tratta di una truffa per reperire dati sensibili degli ignari utenti, per questo motivo invitiamo a non aprire nessun link".