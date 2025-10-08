Ttg, 65 Paesi presenti. Pace con la ministra. Santanché in arrivo, poi toccherà a Salvini

Arriverà la ministra del Turismo, Daniela Santanché, a tagliare il nastro del Ttg, oggi a mezzogiorno in Fiera. La presenza della ministra può essere letta come una riappacificazione dopo il terremoto provocato dalla decisione di escludere Israele dai soggetti che riempiranno anche quest’anno i padiglioni per la fiera internazionale del turismo. "Il turismo è e dev’essere un ponte di pace, un’opportunità di conoscersi abbattendo barriere e pregiudizi" aveva detto la ministra esprimendo la propria contrarietà all’esclusione dello stand di Israele, aggiungendo: "Il turismo non va strumentalizzato ed utilizzato per inasprire gli animi, ma deve essere strumento di dialogo". Si riparte da qui, tornando a dialogare e confrontarsi sul turismo internazionale. Al taglio del nastro arriverò anche un ex ministro, oggi vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio. Ci saranno gli interventi di don Massimo Vacchetti, direttore per la Pastorale del turismo della Diocesi di Bologna, Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini e Roberta Frisoni, assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione. L’attenzione del governo nei confronti del Ttg è testimoniata anche dall’annuncio dell’arrivo del viceministro Matteo Salvini, una presenza che ha già messo in moto il presidente della Regione, Michele de Pascale, determinato a incontrarlo per fare il punto sul rinnovo delle concessioni balneari.

Queste sono solo alcune delle premesse di un evento che vede protagonisti loro, gli operatori del turismo. Con circa 2.700 brand espositori, oltre mille buyer esteri provenienti da 75 Paesi tra cui Stati Uniti, Canada, Germania, Gran Bretagna, Sud America, India e Cina, i padiglioni riminesi ospiteranno tre giorni di incontri, contrattazioni e visioni sul turismo globale. Sarà un turismo che parla lingue nuove e soprattutto giovani. Sono infatti 66 le startup pronte a presentare nuove soluzioni per il settore.

La formula del Ttg si conferma con sette arene, oltre 200 eventi e più di 400 voci autorevoli che apriranno le discussioni e gli incontri. Fino a venerdì incluso, la Fiera di Rimini si trasformerà in un laboratorio del turismo che verrà. Ci saranno talk, panel e dibattiti che affronteranno i grandi temi dell’attualità. Si parlerà di intelligenza artificiale, formazione, ristorazione, sostenibilità, turismo nautico e nuove tendenze dell’hospitality.

In contemporanea si svolgerà InOut | The Hospitality Community, la principale manifestazione B2B italiana dedicata all’ospitalità e al design degli spazi di accoglienza, occuperà 12 padiglioni dell’ala Est del quartiere fieristico. Un momento importante per le aziende che potranno portare a termine transazioni commerciali, vendite o scambi di prodotti e servizi. Ma sarà anche un’occasione per il comparto alberghiero, gli architetti, interior designer, gestori di campeggi, operatori del glamping e del balneare per confrontarsi e scoprire tendenze e stringere relazioni.