Ttg, cala il sipario in fiera. Boom di presenze, superato anche il 2019

Si chiude idealmente sul motivo di ‘Sì viaggiare’ di Lucio Battisti il Ttg a Rimini, il salone del turismo organizzato da Italian Exhibition Group. E, in contemporanea con Inout, con una crescita del 19% di visitatori professionali rispetto al 2022 e oltre 270 milioni di contatti lordi raggiunti. Presenze in crescita anche rispetto al 2019. Dunque i due eventi, come sottolinea la società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza, "si confermano per il mercato come le manifestazioni b2b più importanti in Italia per l’industria del turismo internazionale con 2.700 brand espositori". Giudizio condiviso dalla ministra Daniela Santanchè che mercoledì scorso ha partecipato alla cerimonia inaugurale. Il debutto di Inout, che tiene insieme Sia hospitality design e Sun beach and outdoor style, ha visto al suo interno anche Superfaces e la nuova Greenscape per la progettazione degli spazi verdi del mondo hospitality. E a queste filiere si è affiancata, nell’offerta b2b, l’industry delle piscine e del wellness con il padiglione Poolwide. Per il Ttg 1.000 buyer esteri in fiera nei tre giorni di manifestazione, da 62 Paesi, con il 58% provenienti dall’Europa e il 42% dal resto del mondo, grazie anche alla partnership con Agenzia Ice, per la maggior parte da Usa, Uk, Germania, Spagna, Francia e Svizzera. L’Italia, con tutte le Regioni presenti in fiera, si conferma tra le destinazioni più desiderate dai viaggiatori di tutto il mondo. La rassegna di Rimini è considerata il momento clou per il settore dell’incoming. Ttg e Inout hanno scelto come tema portante ‘Utopia. Live. Believe’, per interpretare, sviluppare e amplificare le istanze di rinnovamento che stanno attraversando il settore turistico, in linea con i nuovi valori dei viaggiatori.