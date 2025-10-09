Ttg svela la nuova era del turismo: "La parola chiave è una: qualità"

di Giuseppe Catapano

Le note di Beautiful Day degli U2 accompagnano il taglio del nastro. Così sono partite a Rimini Ttg Travel Experience e InOut-The Hospitality Community, le due manifestazioni dedicate a turismo e ospitalità di Italian Exhibition Group. In effetti la speranza di tutti è che per un settore chiave dell’economia italiana sia davvero una bella giornata. Quella dell’inizio di una nuova fase, come suggerisce il titolo di quest’edizione del Ttg, Awake to a new era. Per questo il dibattito è tutto incentrato sul futuro del turismo. "La parola chiave deve essere qualità – premette il ministro Daniela Santanchè –. Dobbiamo innalzarla a qualsiasi livello migliorando i servizi. Se riusciamo a vincere questa sfida la crescita sarà ancora più consistente". Anche perché nel 2025 turistico dell’Italia – Riviera romagnola compresa – Santanchè non vede ombre. Solo luci. "Le ombre le vedono coloro che tifano contro la nostra nazione. Ma abbiamo una spesa stimata di 135 miliardi quando l’anno scorso era di 127, l’11,3% in più di arrivi e un aumento del 5% delle presenze. Ditemi voi dove sono queste ombre...".

A supporto del ragionamento del ministro arrivano anche i dati di Enit: la spesa turistica a fine anno raggiungerà 185 miliardi di euro, di cui 124,6 generati da italiani e i restanti 60,4 da visitatori internazionali. La spesa degli stranieri aumenterà del 9,4% rispetto al 2024, quella degli italiani dell’1,6%. Il turismo, osserva Santanchè, "deve essere per tutte le tasche ma anche trasversale, non mordi e fuggi e predatorio". E allora dal Ttg "arriva un invito a risvegliarci dalle abitudini e dalle consuetudini – dice Maurizio Ermeti, presidente di Ieg – perché i fatti ci stanno insegnando come dal periodo del Covid in poi la situazione sia cambiata. Oggi a nessuno piace più essere massa, il settore sta affrontando un cambio di paradigma a livello macroeconomico, sociale e politico. È in corso una metamorfosi".

La nuova era, appunto. E l’Emilia Romagna dal canto suo ha molte carte da giocare. "La regione – osserva l’assessore al Turismo, Roberta Frisioni – è in prima linea nel proporre offerte culturali, sportive ed enogastronomiche d’eccellenza, tra città d’arte, borghi storici e castelli, la Riviera, l’Appennino, il golf, il wellness, la Motor e la Food Valley. A questo si aggiungono itinerari di cicloturismo ed esperienze di vacanza attiva e sostenibile capaci di attrarre anche il pubblico internazionale, in costante crescita".

Intanto al Ttg, che andrà avanti fino a domani con 2.700 brand espositori e e mille buyer da 75 Paesi, l’assenza di Israele continua a far discutere. Per Santanchè "escludere Israele dall’evento è stato un grande errore". Ermeti e il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, parlano invece di "scelta doverosa presa per senso di responsabilità e per garantire la sicurezza degli operatori".