Tu chiamali ignoranti. La vedova di Battisti:: "I vandali contro la targa?. Non sanno chi era Lucio"

"Chi ha divelto la targa con il nome di Lucio e l’ha gettata poi tra i cespugli, dimostra di non avere né un briciolo di cultura e storia, né di rispetto". Tu chiamali se vuoi ignoranti. Quando è venuta a sapere di quel gesto Grazia Letizia Veronese, la vedova di Lucio Battisti, non ci poteva credere. Pensare che è stata lei a battersi, per tanti anni, affinché Rimini dedicasse il giusto omaggio al cantautore. Che qui si sentiva "davvero a casa" e trascorreva lunghi periodi dell’anno (non solo in estate) con la famiglia. A Rimini il figlio Luca ci è praticamente cresciuto e ha ancora ancora casa. Proprio come Grazia Letizia, a Rimini anche in questi giorni.

Il 9 settembre sarà il 27esimo anniversario dalla morte di Battisti. Proprio martedì, in occasione della ricorrenza, sarà installata una nuova targa con il nome di Battisti, al posto di quella divelta dai vandali durante il weekend di Ferragosto. "Non saprei come definirli – dice la vedova – Più che vandali, forse sarebbe il caso di definirli ignoranti. Persone che poi hanno capito la gravità del loro gesto e di aver commesso un reato, così per la paura hanno abbandonato la targa tra i cespugli". La lapide col nome del cantautore è stata ritrovata in via Fiume, a poche centinaia di metri da dov’era collocata. La rotonda davanti a piazzale Fellini porta il nome di Lucio Battisti dal 15 novembre del 2023. Quel giorno alla cerimonia di intitolazione c’era anche la vedova del cantautore, che si batteva da quasi una decina d’anni affinché a Rimini ci fosse un luogo dedicato a Battisti. Un luogo del cuore: Lucio Battisti amava profondamente Rimini.

"Abbiamo passato insieme anni meravigliosi qui – racconta Grazia Letizia Veronese – Ci sentivamo sempre in vacanza". Le giornate al mare. Le partite a carte sotto l’ombrellone. "Ma noi giravamo tanto. E andavamo spesso a pranzo e a cena fuori". L’abbraccio dei fan che lo riconoscevano nei locali e ristoranti non è mai stato un problema: il cantante si concedeva volentieri. "Siamo stati davvero ovunque – continua la vedova – E spesso andavamo anche nei locali dell’entroterra: avevamo i nostri posti preferiti". A Rimini Battisti frequentava spesso l’Embassy. Era amico di Elio Tosi, così come di Gilberto Amati, il fondatore dell’Altromondo. Proprio all’Altromondo Battisti tenne un memorabile concerto, il 7 agosto del 1970.

L’Altromondo era uno dei luoghi del cuore di Battisti, ma non l’unico. "Lucio ha amato nel profondo Rimini". Un amore fortemente contraccambiato. "Lucio si sentiva proprio bene qui. Per questo passavamo tanto tempo a Rimini". Anche per questo, resta ancora più incomprensibile il gesto di chi ha offeso il ricordo di Battisti vandalizzando la rotonda a lui intitolata. Il 9 settembre verrà svelata una nuova targa al posto di quella divelta. "La collocheremo il giorno stesso, per evitare che ad altri vandali venga l’idea di accanirsi alla vigilia dell’anniversario", spiega l’assessore Mattia Morolli. "Martedì mi piacerebbe tanta gente ricordare Lucio, anche qui a Rimini. Magari – conclude la vedova del cantautore – Proprio in quel luogo che porta il suo nome".