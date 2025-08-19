Tu chiamali se vuoi... cretini. Vandali distruggono e gettano via la targa in memoria di Lucio Battisti

Tu chiamali se vuoi… cretini. È difficile trovare un’altra definizione per i vandali che hanno divelto una delle due targhe dedicate a Lucio Battisti. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi. Ignoti hanno sradicato la lapide inaugurata il 15 novembre del 2023, quando il Comune ha intitolato al grande cantautore la rotonda davanti a piazzale Fellini. Una cerimonia alla quale aveva partecipato anche Grazia Letizia Veronese, moglie di Battisti, che qui a Rimini ha ancora casa, così come il figlio Luca. La targa è stata ritrovata sabato in via Fiume da un passante, che ha prontamente chiamato la polizia. Era a terra, gettata tra i cespugli. A breve il Comune sistemerà il palo e collocherà una nuova targa nella rotonda che porta il nome di Battisti. Ma resta l’amarezza per il gesto: uno sfregio alla memoria del cantautore, che si sentiva profondamente legato a Rimini, dove ha vissuto per anni. Per Battisti Rimini era una seconda casa. E all’Altromondo, nell’agosto del 1970, tenne uno degli ultimi concerti. Ma evidentemente chi ha staccato la lapide con il suo nome per poi abbandonarla come un rifiuto, tutto questo non lo sa. Cretini e ignoranti.

Non è stato il primo atto vandalico e non sarà l’ultimo. Ma questo fa particolarmente arrabbiare. "Purtroppo tra i costi a carico della collettività ci sono quelli causati dai vandali, dalle bravate disdicevoli di chi per sciocco esibizionismo distrugge, rovina o ruba beni pubblici. E così è accaduto anche per la targa in ricordo del grande Lucio Battisti: neanche questa si è salvata dai vandali. La madre dei cretini è sempre incinta", attaccano gli assessori Mattia Morolli e Francesco Bragnani. Ma la ’ferita’ in piazzale Fellini presto verrà riemarginata. "Vogliamo tranquillizzare subito i fan di Battisti – rassicurano Bragagni e Morolli – Abbiamo già affidato l’incarico per far realizzare una nuova targa in tempo per il 9 settembre quando, come accaduto lo scorso anno, tanti appassionati si ritroveranno nella rotatoria intitolata a Lucio Battisti e lo ricorderanno in occasione dell’anniversario della sua morte, avvenuta il 9 settembre 1998". Oltre alla nuova lapide verrà risistemato anche il palo che la reggeva, anch’esso danneggiato dai vandali. "Al di là della spesa che l’amministrazione sostiene per la sostituzione di tutte le targhe vandalizzate – concludono gli assessori – è forte l’amarezza per la maleducazione e l’incapacità di non riconoscersi nei simboli di una comunità bella e solida come quella riminese"