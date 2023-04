Tubazione rotta, la città resta senz’acqua

Bellaria Igea Marina senz’acqua. Se non tutta la città, ampie zone del territorio. Rimaste a secco a partire dalle 14 di ieri. Il che ha scatenato allarme tra la popolazione, che hanno tempestato di telefonate gli uffici comunali e della polizia municipale. La spiegazione del ’giallo’ sulla pagine web del Comune: una grossa tubazione rotta. "Vi informiamo che le squadre del pronto intervento di Hera stanno riparando una rottura che ha interessato la tubazione principale su viale Ennio, incrocio via Iotti". I tempi di intervento vengono indicati in circa due - tre ore. "Già riattivata nel frattempo – aggiunge il Comune – in collaborazione con Romagna Acque, la fornitura idrica dal pensile di via Zeno. E sono in esecuzione manovre congiunte per ripristinare l’erogazione dell’acqua su tutto il territorio".