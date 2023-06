Tuffi dal portocanale ci risiamo: sono tornati i ragazzini incoscienti

Torna l’estate e spuntano i ragazzini tuffatori. Che si lanciano in acqua dalla punta del molo, generalmente quello lato Igea Marina. Certamente divertente, ma anche molto pericoloso, per il transito frequente di pescherecci, motoscafi e barche a vela in transito, e che in quell’area utilizzano obbligatoriamente il motore, con l’elica che rischia di fare danni. Barche che quest’anno, per il posizionamento leggermente più a sud delle boe del canale di transito lato Bellaria, spesso navigano più vicine proprio al molo dei tuffi.