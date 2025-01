Tuffi nel mare gelido. La Riviera si risveglia tra energia e tradizione

Il 2025 si apre all’insegna dell’energia e della convivialità sulla Riviera Romagnola, con l’immancabile tradizione del Bagno di Capodanno. Due le location che hanno attirato coraggiosi partecipanti: Torre Pedrera e Marina Centro, entrambe animate da un entusiasmo contagioso e attività uniche.

A Torre Pedrera, il mare Adriatico ha accolto oltre 200 partecipanti, che si sono tuffati davanti al Bagno 65 per celebrare l’anno nuovo in modo indimenticabile. Il successo dell’evento, organizzato dal Comitato Turistico di Torre Pedrera in collaborazione con Fluxo e il metodo Warm Inside, è stato straordinario. Le attività di riscaldamento pre-bagno e i momenti di convivialità hanno trasformato la spiaggia in un vero e proprio palcoscenico di energia e benessere, attirando tanto residenti quanto turisti.

Anche Marina Centro ha visto un’ottima partecipazione, con il ritrovo alla spiaggia libera di Piazzale Boscovich. Tra il suggestivo presepe di sabbia e un’atmosfera unica, il tuffo nelle gelide acque è stato il simbolo di un inizio anno ricco di vitalità e determinazione.

Questi eventi, oltre a rafforzare il senso di comunità, hanno avuto un forte impatto turistico, attirando visitatori da tutta Italia. Il successo delle iniziative dimostra ancora una volta come la Riviera Romagnola sappia coniugare tradizione, sport e benessere.