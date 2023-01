Tuffo negli anni ’80 con Jo Squillo e Righeira

Un tuffo nella musica, dagli anni ’70 agli anni ’90, con la seconda edizione a Riccione del festival Takes Over. E saranno tanti gli artisti protagonisti dell’evento di maggio a cura di Cruisin: i primi nomi sono già stati svelati. La kermesse si terrà dall’11 al 14, tutti a Riccione tranne l’evento inaugurale (la sera dell’11) al Frontemare di Rimini, dove sono attesi gli Evolution ’80, Johnson Righeira, con il quale si festeggeranno i 40 anni di Vamos a la Playa, e altri artisti che con i loro brani sono entrati nelle hit parade di quegli anni.

Come annuncia il patron Ennio Tricomi, tutti i nomi degli ospiti verranno comunicati i prossimi giorni, quando verrà svelato anche il programma di venerdì 12, giorno in cui al Palazzo del Turismo in tre diverse sale, una per decennio, si esibiranno numerosi deejay, alcuni provenienti anche dall’estero. Il 13 sera in piazzale Ceccarini il ’Concerto per la pace’ insieme a Tracy Spencer, Linda Jo Rizzo, Jo Squillo e altri nomi di spicco. Singolare appuntamento nella mattina di domenica 14 quando sarà possibile far colazione con gli artisti (al locale Pastrocchio). Anche quest’anno Takes Over 70, 80, 90 proporrà il mercatino del vinile e del fumetto, il contest con i deejay, e pure convegni e altri eventi.

Intanto l’Mc Hip Hop Contest, l’evento di Cruisin che a Riccione ha calamitato oltre 2mila ballerini e una trentina di coreografi di fama internazionale, stasera alle 19 sarà presentato su Italia Uno a Studio Aperto, nella seconda parte dell’edizione del telegiornale.

Nives Concolino