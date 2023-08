Tuffo nel Marano: "Mio figlio non si è gettato dal ponte"

"Mio figlio non voleva compiere una bravata o comportarsi in maniera irresponsabile, lui e i suoi amici si sono tuffati in mare soltanto perché volevano fare il bagno, ma purtroppo si è verificato un brutto incidente". È il racconto del padre del 24enne ricoverato da domenica scorsa nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena dopo essersi tuffato di testa in acqua nella zona del Marano dopo un pomeriggio trascorso in un locale sulla spiaggia insieme agli amici. Il ragazzo, originario del Bolognese, ha riportato una grave lesione midollare. Al momento i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Come spiegato dal padre, quel giorno il 24enne "ha partecipato insieme a 67 amici ad una festa organizzata da un locale della zona. Una volta usciti, i giovani hanno deciso di andare in spiaggia per fare il bagno. Mio figlio non è stato il solo a tuffarsi in acqua, ma lo hanno fatto tutti gli altri ragazzi". Secondo il padre, il tuffo non sarebbe avvenuto "dal ponte in corrispondenza della foce del fiume Marano, ma nel tratto di spiaggia". A dare l’allarme sono stati proprio gli amici del 24enne, che "lo hanno soccorso e portato fuori dall’acqua" prima dell’intervento tempestivo dei medici della postazione sanitaria che si trova in corrispondenza del Samsara Beach. "Speriamo che possa riprendersi in fretta" conclude il padre. La ricostruzione della dinamica è stata affidata alla Capitaneria di porto di Riccione, che ha inviato una segnalazione alla Procura.