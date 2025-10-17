Tuffo nella storia dagli Etruschi al Medioevo

A Verucchio si rimette in moto la macchina del tempo con un obiettivo: far salire a bordo appassionati e curiosi per un viaggio attraverso la storia millenaria del paese. Nel weekend torna protagonista Più vivo la storia, più amo Verucchio tra incontri, spettacoli, musiche e danze medievali e laboratori sulle antiche tessiture villanoviane, che animeranno domani e domenica la Rocca Malatestiana e il Museo civico archeologico. Il sipario di questa edizione – l’11esima – della Festa della storia di Verucchio si alzerà domani al castello (inizio 15.30) con il pomeriggio di studi su Spazi narranti tra passato, presente e futuro. La Rocca tra identità storica e visione culturale, un omaggio alla mostra in corso dedicata alla figura di Adalberto Pazzini, e dedicato alla valorizzazione degli spazi culturali. Tra gli ospiti Stefano De Carolis (curatore della mostra), che ripercorrerà il profondo legame tra Pazzini e Verucchio e il suo contributo ai restauri della Rocca nel ’900. A seguire, l’archeologa Elena Rodriguez guiderà la visita al lapidario della loggia della Rocca, che conserva una raccolta di reperti architettonici provenienti da diversi siti di epoca romana. Domenica alle 10.30, la direttrice del museo Cristina Giovagnetti guiderà i visitatori in un percorso tra il museo e il Centro di interpretazione del paesaggio (da poco inaugurato), alla scoperta degli antichi intrecci villanoviani che rendono Verucchio, nel panorama archeologico, un vero unicum della civiltà villanoviana-etrusca.. A seguire, l’archeologa Sonia Zannoni terrà un laboratorio di filatura e tessitura. Al pomeriggio un tuffo nel Medioevo alla Rocca con musica, danze e laboratori per i più piccoli.

m.c.