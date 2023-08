Tuffo spericolato al Boabay Giovane ferito finisce al Bufalini

Un tuffo sconsiderato dai gonfiabili del Boabay, nel tratto di mare di fronte al bagno 54, ha rischiato di costare molto caro ieri pomeriggio, poco prima delle 19 (orario di chiusura del parco galleggiante) ad un giovane turista di 18 anni che si trovava sui gonfiabili. A seguito di un tuffo, per cause ancora in corso di accertamenti da parte dei militari della Capitaneria di Porto intervenuti (pare per uno scontro con una ragazza), il giovane avrebbe sbattuto la testa sul fondale, restando ferito.

La gravità del colpo però è subito apparsa chiara ai marinai di salvataggio sul posto, tra cui anche uno sul moscone che sorveglia l’area. Da qui è immediatamente partita l’allarme al 118, con i sanitari che si sono calati dall’elicottero in overboarding sullo specchio d’acqua. Il ferito è stato così assicurato e trasportato sulla spiaggia dove è stato messo in barella e portato in ambulanza all’Infermi. Da qui, il ragazzo che pare abbia riportato un trauma del rachide, è stato elitrasportato verso l’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. Il giovane tuttavia, fermo restando la gravità del colpo, è rimasto vigile e cosciente per tutta la durata dell’intervento di salvataggio in mare e di trasporto in ospedale.