Tullio De Piscopo in concerto all’House of rock

Un’altra serata di grande musica all’House of Rock di Rimini. Il locale ospiterà il 22 marzo il concerto di Tullio De Piscopo, tra i più grandi batteristi e percussionisti della scena musica italiana.

Nella sua lunga carriera De Piscopo ha collaborato – tra gli altri – con Franco Battiato e Pino Daniele, Loredana Bertè e Renato Zero, Astor Piazzolla e Quincy Jones (soltanto per citarne alcuni). Con lui si annuncia una serata Dal blues al jazz con... andamento lento. Per maggiori informazioni e prenotazioni consultare direttamente il sito dell’House of Rock.