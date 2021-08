Rimini, 15 agosto 2021 - Una storia d’amore e di coraggio. Prima di un intervento chirurgico, con poche speranze di riuscita, ha chiesto di poter sposare la compagna di una vita. Quando ha capito che la malattia non gli avrebbe concesso altro tempo, non ha avuto alcun dubbio. E così è arrivato il giorno del matrimonio all’ospedale Sant’Orsola a Bologna. "Il 9 maggio abbiamo festeggiato il primo anniversario", racconta Andrea Ardizzoni, 62 anni, disegnatore meccanico, residente nel Ferrarese, ricordando la mattina in cui ha coronato il suo sogno d’amore, a distanza di qualche giorno da un’operazione per un tumore al fegato e diverse metastasi. Ad operarlo il dottor Matteo Ravaioli, riminese, figlio dell’ex sindaco Alberto.



Prima di andare sotto i ferri, Ardizzoni ha voluto esaudire il suo ultimo desiderio. "Un amore e poi due sì, accompagnati da quattro testimoni speciali, il dottor Ravaioli e tre infermiere – ricorda –. Mi sono concesso un mezzo bicchiere di prosecco. Dopo 20 anni con la mia compagna, volevo suggellare il nostro amore con un passo che fino a quel momento non avevamo ancora compiuto". La decisione di sposarsi è stata presa in un istante: "Il chirurgo Ravaioli mi aveva detto che l’operazione avrebbe potuto avere un esito incerto e di occuparmi, se ne avessi avuti, degli insoluti della mia vita. Subito mi è venuto in mente l’unico arretrato: sposare Maurizia. Non ho avuto alcun dubbio e una delle mie tre figlie, Giulia, si è data da fare e ha contattato prima il sindaco di Ferrara che ci ha permesso di raggiungere il collega di Bologna Virginio Merola". Poi la cerimonia: "C’erano un po’ di paste qualche salatino e una bottiglia di vino. Non potevo desiderare di più: ho sposato la donna della mia vita". Dopo cinque giorni, l’intervento, il 13 maggio 2020: "E’ durato 14 ore e il mio fisico ha retto. Il chirurgo mi ha detto che secondo lui ero forte e potevo farcela. Sono stato un giorno in terapia intensiva, poi nel reparto, pieno di tubi dappertutto, ma ancora vivo. Lì ho capito di avercela fatta". Quella che Ardizzoni chiama la sua ‘seconda vita’ è iniziata mesi dopo: "Nell’aprile di quest’anno mi sono tolto l’ultimo drenaggio e ho ricominciato a camminare. Oggi quasi tutti i giorni mi alzo presto e passeggio per sette chilometri". Il prossimo anno in febbraio andrà in pensione: "Farò il nonno. Non posso chiedere di più dalla vita. Qualcuno da lassù mi ama". E se gli chiedi cosa ha imparato dalla sua prima vita, la risposta è immediata: "Vivere ogni giorno intensamente, perché oggi ci sei e domani non si sa".

"Dai successi un medico trae forza per andare avanti, ma devi essere preparato perché gli insuccessi sono dietro l’angolo". E’ il commento del dottor Matteo Ravaioli: "È stato un intervento complesso. C’era una equipe di specialisti ad aiutarmi: radiologo, epatologo, enfettivologo, oncologo, un anestesista, chirurgo e, naturalmente, gli infermieri". Prima dell’intervento Ravaioli ha spiegato ad Ardizzoni le difficoltà: "Ho detto che sarebbe stata un’operazione dall’esito incerto. E lui mi ha confidato il desiderio di sposarsi prima dell’intervento. Stiamo parlando di un periodo in cui il Covid preoccupava di più di adesso e non c’era il vaccino. La direzione però ha dato l’ok prevedendo un protocollo preciso. Oltre alla sposa, c’eravamo soltanto noi a fare da testimoni, le infermiere come damigelle e l’assessore di Bologna. E’ stato difficile: abbiamo dovuto, dopo l’asportazione, ricostruire una parte del fegato e collegare poi tutto all’intestino. Possiamo dire che adesso ai controlli la malattia non c’è più".