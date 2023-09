Tumore al seno, l’Iss ‘guida’ le donne Il vademecum presentato ai Capitani Reggenti

Una guida dedicata ai molteplici servizi che l’Istituto per la sicurezza sociale, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, fornisce alle donne che ricevono la diagnosi di tumore al seno. Un vero e proprio manuale, ricco anche di consigli pratici e utili per la vita di tutti giorni. Si tratta di un libretto informativo realizzato dal gruppo multidisciplinare della Breast Unit, l’unità di Senologia dell’Iss, che ieri mattina è stato presentato ai Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, in udienza pubblica. Titolo di questa pubblicazione è ‘Ti prediamo per mano’, un vademecum completo, che contiene una guida ai servizi e alle attività che vengono messe in campo per chi riceve una diagnosi di malattia, come il tumore al seno. "Il libretto – spiegano dall’Iss – è un aggiornamento significativo di quanto già veniva fornito in passato". Oltre agli aspetti prettamente sanitari, sono presenti anche numerosi consigli e informazioni utili, che abbracciano anche gli ambiti della nutrizione, schede tecniche e calendario per le attività da svolgere nel corso della terapia e anche note e riferimenti sulle attività offerte dalle associazioni oncologica sammarinese e donne operate al seno. Il libretto è stato realizzato con il contributo dell’associazione donne operate al seno e della Maison Clo ed è edito dall’Aiep Editore.