Tura: "Il club potrà allontanare il calciatore condannato per stupro"

"Verificheremo. Se così fosse il club potrà intervenire per interrompere il rapporto con il giocatore". A scendere in campo, dopo giorni di polemiche e riflessioni, è il presidente della Federcalcio di San Marino, Marco Tura, fresco di conferma. La notizia che un calciatore tesserato in un club della Repubblica di San Marino, il 21enne Said Abdelouaret, centrocampista del Fiorentino, è stato condannato nei giorni scorsi in primo grado (quattri anni e otto mesi di reclusione con rito abbreviato) per violenza sessuale nei confronti di una 14enne, ha scatenato un dibattito acceso. L’episodio risale al 7 ottobre del 2022. I due ragazzi avevano fatto conoscenza sui social e si erano incontrati in centro a Verona. Poi la tappa al fast-food dove la ragazza era stata aggredita dal giovane che aveva abusato di lei dopo averla trascinata con la forza nel bagno riservato ai disabili (lui ha sostenuto in tribunale che la 14enne sarebbe stata consenziente). "Se il giocatore – dice il presidente Tura – non smentirà i fatti, il club si sentirà autorizzato a congelare il rapporto con il tesserato".

Sulla questione interviene anche il Comitato Olimpico sammarinese. "Nel perseguire la trasparenza, la verifica della liceità dei comportamenti e le forme di garanzia riservate a ogni persona – scrivono dal Cons – seguiamo l’evolversi delle vicende in stretta correlazione con la Fsgc, nel rispetto dell’autonomia federale. Abbiamo emanato il regolamento di Safeguarding policy, ispirato agli indirizzi del Cio, a contrasto di ogni forma di abuso, psicologico e fisico, impegnandosi per promuovere e favorire comportamenti corretti nel rispetto delle norme di legge.". E il presidente Tura non dimentica di sottolineare, e spiegare a chi in questi giorni lo ha richiesto a gran voce, come la sua Federazione stia affrontando il tema del safeguarding. "È di stretta attualità – dice – anche per lo sport sammarinese: il Comitato olimpico nazionale Sammarinese ha approvato un regolamento in merito lo scorso luglio, al quale tutte le Federazioni sportive avrebbero dovuto aderire entro gennaio. Noi non abbiamo aderito in quanto da luglio scorso un nostro funzionario sta partecipando a un corso sul Safeguarding organizzato dalla Fifa. Si concluderà a maggio e ci permetterà di approfondire e completare ulteriormente delle competenze di cui la Fsgc è già in possesso. Naturalmente, il documento di cui la Fsgc di doterà nei prossimi mesi, come tutti i codici etici, sarà applicabile solamente nel momento in cui si avrà la certezza dell’identità di chi abbia commesso una determinata infrazione. Di fatto, è questo il problema principale cui abbiamo dovuto far fronte in questi giorni".