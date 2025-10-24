Turci-Castaldo, un dialogo in musica: "Le donne hanno fatto la rivoluzione"

È tutto pronto per l’inaugurazione della nuova stagione al teatro Astra di Bellaria Igea Marina. Un inizio ‘col botto’ stasera alle 21, con l’arrivo sul palco della cantautrice Paola Turci e del critico musicale Gino Castaldo, che presenteranno al pubblico romagnolo La rivoluzione delle donne.

Come nasce e in cosa consiste ‘La Rivoluzione delle donne’?

Castaldo: "Durante il nostro precedente spettacolo, Il tempo dei giganti, io e Paola ci siamo accorti che si trattava di un racconto prevalentemente maschile. Da questa nostra consapevolezza è nato La Rivoluzione delle donne, in cui sottolineiamo il coraggio e la personalità di alcune donne, cantanti, che hanno fatto la storia della musica e non solo. Hanno fatto una vera e propria ‘rivoluzione’, diventando un esempio per tante altre donne. Sarà uno spettacolo carico di emozioni, si piangerà e si riderà, anche".

Turci: "La mia chitarra e Mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina sono stati fondamentali, per me. Ero in macchina con Gino, ho iniziato a suonare e in quel momento è nata tutta l’idea dello spettacolo. Vogliamo raccontare la storia di artiste che hanno fatto grande l’intera Italia, senza andare ad escludere gli uomini: si parlerà anche di loro. Non aggiungo altro, il pubblico dovrà scoprirlo".

Quale aspetto vorreste che restasse impresso nella mente degli spettatori?

Castaldo: "La passione che ci mettiamo e che risiede in queste storie bellissime che andremo a raccontare, e una maggiore consapevolezza. Poi vorrei che il pubblico imparasse a conoscere il lato da interprete di Paola, che emerge sempre più".

Turci: "Soprattutto il racconto di Gino e l’emozione che suscita, che condurrà nella scoperta di un periodo che va dagli anni Sessanta alla seconda metà del Novecento".

I tempi sono cambiati e i punti di riferimento nella musica, per tanti giovani, sono altri. Come intendete coinvolgerli?

Castaldo: "I tempi sono cambiati, ma noi offriremo un racconto che non ha tempo, capace di stimolare la coscienza e la curiosità delle nuove generazioni, mantenendo acceso il ‘fuoco’ nei confronti di questi temi, che sono estremamente attuali".

Turci: "Sono d’accordo. E parleremo anche di un tema molto importante e caro ad entrambi: la violenza sulle donne".

Qual è il vostro rapporto con la Riviera?

Castaldo: "Un episodio che ricordo è quando ho dormito una notte al Grand Hotel di Rimini con Cateano Veloso, non insieme (ride, ndr). Lui pretese la stanza di Fellini. Ci aspettiamo molta partecipazione da parte del pubblico romagnolo".

Turci: "Il mio cognome parla da solo. Il ricordo più emozionante che ho di Rimini è quando venni, da Roma, a salutare Fellini alla camera ardente di fronte al Grand Hotel".

Una donna simbolo della Riviera?

Castaldo e Turci: "Le donne di Fellini, senza ombra di dubbio".

Anna Bellocchi