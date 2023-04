Turismo, 500 posti per gli stagionali

Sono quasi 500 le offerte di lavoro proposte dalle imprese del turismo, dai Lidi ravennati fino a Cattolica. Oltre alle inserzioni presenti sul portale ‘Lavoro per te’, nel sito dell’Agenzia del lavoro della Regione è attiva anche una sezione dedicata al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero. Le offerte attualmente disponibili sono 495 su tutta la Riviera romagnola, di cui 42 a Rimini, 34 a Riccione, 8 a Bellaria, 7 a Cattolica, 29 a Misano. Da notare che tra le 120 inserzioni di lavoro per la nostra provincia, solo in 23 casi le aziende offrono anche un alloggio. Questo dato si discosta alquanto dalle zone più a nord. A Cesenatico, per esempio, le offerte di lavoro con alloggio sono 25 sulle 50 presenti, mentre a Cervia e Milano Marittima sono 86 sulle 131 totali.

Ma quali sono le figure maggiormente richieste in questo momento? Saltano all’occhio le tante offerte per camerieri di sala: sono attualmente 60, di cui 19 solo nel Riminese. E ancora: si cercano 54 cameriere ai piani (16 tra Bellaria e Cattolica), 54 aiuto cuochi (11 nel riminese) e 26 cuochi (7 dei quali nella nostra provincia). Il ventaglio delle professionalità richieste è molto vasto. Comprende bagnini e baristi, banconieri e receptionist, segretari d’albergo, cassieri, commessi, portieri notturni e manutentori d’albergo, tuttofare, pizzaioli, pasticcieri, lavapiatti, estetiste... Come fare per contattare le aziende che stanno cercando personale stagionale? Basta accedere al servizio digitando il link dedicato (https:wwwservizi.regione.emilia-romagna.itstagionaliRich_Pubblichedefault.asp). Si aprirà una griglia che permette la ricerca avanzata in base a qualifica, zona di lavoro, età, alloggio a disposizione. In ogni offerta sono segnalate le caratteristiche del lavoro, i requisiti richiesti, il periodo di assunzione previsto e i riferimenti a cui inviare il curriculum.