Turismo a Pasqua oltre le attese. Città d’arte super, bene la Riviera

Una Pasqua baciata da un meteo migliore del previsto ha premiato la fiducia di tanti turisti che hanno scelto la Riviera Romagnola per le vacanze di primavera. Nonostante le incertezze atmosferiche della vigilia, località come Cervia, Milano Marittima, Cesenatico, Rimini e Riccione hanno registrato un’ottima affluenza, confermando ancora una volta il fascino del mare Adriatico. "Abbiamo avuto fiducia nella nostra offerta – racconta Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera – e le prenotazioni nei quattro stelle a Rimini hanno raggiunto il 66% di occupazione. Nei tre stelle siamo poco sopra il 50%, ma con molti più hotel aperti rispetto al 2024". La Pasqua “alta” ha infatti permesso a molte strutture stagionali di aprire dopo il 15 aprile, superando il limite imposto per operare senza riscaldamento. Il risultato? Circa 500 strutture ricettive operative a Rimini contro le 300 dell’anno scorso, con un numero assoluto di presenze sensibilmente superiore. A Cesenatico, ad esempio, sono stati aperti 200 tra hotel, residence, B&B e affittacamere. Il Cesenatico Camping Village ha registrato il tutto esaurito in case mobili e aree camper.

Sulla spiaggia, nonostante le condizioni atmosferiche non ideali, i ristoranti con cucina tradizionale – spaghetti alle vongole, grigliate miste – hanno fatto il pienone. I bagnini, pur non potendo offrire la classica giornata di mare, hanno comunque accolto i clienti con piadine, spritz e cordialità, simbolo di un’accoglienza romagnola che non delude mai. "Non abbiamo lavorato sulla spiaggia – conferma Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico – ma abbiamo avuto modo di salutare tanti clienti: un caffè, un pranzo, un arrivederci ai prossimi ponti".

E proprio i prossimi ponti rappresentano la vera scommessa: 25 aprile e 1° maggio, con la loro posizione favorevole in calendario, promettono vacanze lunghe e un ritorno di presenze da alta stagione. "Già si intravedono segnali incoraggianti – dice ancora Antonio Carasso – e con la Pentecoste a giugno si apre una lunga finestra di prenotazioni".

Intanto, si guarda con attenzione alla qualità del mare, elemento cruciale per l’intera estate. Gli operatori confidano nella collaborazione tra pubblico e privato anche per spingere sul fronte internazionale: voli attivi con Svizzera e Inghilterra, il treno Monaco-Riviera, e una promozione che punti oltre lo sport, con eventi culturali e familiari in primavera.

Tra concretezza e ottimismo, la Riviera Romagnola riparte. Con qualche nuvola in cielo, ma tanto sole nell’accoglienza.

Carlo Cavriani