Turismo accessibile, dalla Regione 1,7 milioni

Accogliere turisti con disabilità e loro familiari. E’ l’obiettivo di

Welcome EveryBody Emilia-Romagna, progetto regionale con investimenti previsti per 1.760.000 euro. Risorse destinate alla riviera romagnola per favorire il turismo accessibile e sostenere gli operatori turistici, i servizi e le strutture che decideranno di occuparsi di questo segmento turistico. L’operazione – sottolineano da via Aldo Moro – riguarda un’area test di 14 località costiere, dai Lidi di Comacchio a Cattolica. Il progetto istituzionale si chiama ‘In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me’. Sono previsti incontri di presentazione agli operatori del progetto lungo le località costiere. Il primo dei quali si terrà oggi pomeriggio alle 15 alla Sala dell’Arengo del Palacongressi di Rimini. I partner del Progetto, che avrà durata biennale, sono il Centro europeo di ricerca e promozione dell’accessibilità (Cerpa) e Apt Servizi Emilia Romagna. Il progetto è stato presentato dalla Regione e approvato dalla Presidenza dei Consiglio dei ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. Le risorse messe in campo avranno una duplice destinazione. Favorire la sistematizzazione di tutte le informazioni utili all’ospite, grazie ad un censimento delle strutture, dei servizi sanitari sul territorio, nonché attraverso la raccolta sistematica di tutte le opportunità legate a tempo libero, sport, iniziative culturali e servizi disponibili. Il tutto andrà a confluire sul portale turistico www.emiliaromagnaturismo.it. La seconda parte di intervento riguarderà il miglioramento strutturale dell’accessibilità dei comuni costieri, la formazione di personale specializzato nell’accoglienza di ospiti con disabilità e la promozione online dell’offerta di turismo accessibile della riviera romagnola. Il progetto del Comune di Rimini, già approvato con 150mila regionali (più altri 430 di fondi comunali) prevede un intervento di riqualificazione della spiaggia libera di piazzale Boscovich. Dove troveranno spazio piazzole accessibili con ombrelloni, nuove docce e servizi, gazebi relax con ombreggio, attacchi audio e video, percorsi larghi tre metri per persone su sedie a rotelle.