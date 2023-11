Turismo accessibile, ministri da tutto il mondo. Dal Titano un documento che detta le linee guida

Nella piccola San Marino nascerà un documento che detta le linee guida di sviluppo per un turismo accessibile e sostenibile e in linea con gli obiettivi dati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e rispettoso delle persone con disabilità. Perché sul Titano, da ieri, si sono riuniti i big del turismo mondiale in occasione della Conferenza internazionale dell’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite ‘Tourism for all’. "Sono orgoglioso che certi messaggi partano da San Marino, la Repubblica più antica del mondo – sottolinea con orgoglio il segretario di Stato al turismo, Federico Pedini Amati – da sempre meta di milioni e milioni di visitatori di ogni nazionalità. Unwto ancora una volta, a distanza di nove anni ha scelto San Marino per parlare di queste tematiche, una scelta che ci spinge a candidarci quale hub internazionale dove discutere tematiche legate all’accessibilità universale del turismo".

La giornata di lavori si è aperta ieri con i saluti del Segretario Pedini Amati e del ministro del Turismo italiano Daniela Santanchè co-organizzatori dell’evento. Durante la mattina la tavola rotonda ministeriale con ministri da tutto il mondo. C’è Celso Sabino de Oliveira, ministro del Turismo del Brasile, ma anche Mi-ran Jang, vice ministro della Cultura, dello Sport e del Turismo della Repubblica di Korea. Tra gli ospiti anche la Principessa Haifa bint Muhammad Al Saud, vice ministro del Turismo saudita che nel pomeriggio ha incontrato in un meeting bilaterale il ministro Pedini Amati e il suo staff. "L’accessibilità universale – ha detto il ministro Santanchè – e la progettazione inclusiva devono essere i principali approcci utilizzati per ideare, programmare e realizzare interventi". Oggi la seconda giornata di lavori al termine della quale sarà presentato il ‘San Marino Action Plan’, il documento che detta le linee guida per lo sviluppo di un turismo accessibile e sostenibile.