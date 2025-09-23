Turismo, Adac lancia l’allarme: "Verso la chiusura altri 4 hotel"

La crisi si fa sentire nel mercato turistico cattolichino. Ed ora, dopo una stagione complessa dal punto di vista delle presenze, le categorie lanciano l’allarme in previsione del futuro pug, il piano urbanistico generale, di cui si discuterà nei prossimi mesi a Palazzo Mancini per tracciare le linee guida dello sviluppo cattolichino.

"Nell’arco dei prossimi mesi ci risulta che almeno altre 4 o anche 5 strutture alberghiere sono in procinto di chiudere i battenti – conferma Giuseppe Barbieri, presidente Adac (associazione con oltre 200 iscritti tra hotel medio-piccoli, ristoranti, bar) – e nei prossimi 10 anni molto probabilmente altre strutture chiederanno il cambio di destinazione d’uso, per diventare dunque complessi di appartamenti. Ma non possiamo permetterci di veder trasformare Cattolica in una città con attività solo di rendita, con meno lavoro e occupazione. Inoltre – continua Barbieri –, da un punto di vista urbanistico, urgono cambiamenti, abbiamo consumato tutto il territorio e a terra non ci sono più spazi pubblici funzionali al turismo stesso".

Ed ecco la proposta su cui lavorare sui tavoli tecnici dentro e fuori il municipio nelle prossime settimane: "L’amministrazione comunale deve ragionare su bonus e premialità per chi chiede di trasformare il proprio hotel in appartamenti – prosegue Barbieri – e prevedere magari anche una quota di superficie a terra da cedere al Comune per realizzare piazze, giardini, parcheggi, aree pubbliche". Ed ancora: "Pensiamo ad esempio proprio al quartiere a mare – continua – da via Fiume alle Navi, dove oramai vi sono solo strutture ed immobili, e pochissimo spazio. Dobbiamo tornare ad avere tra gli alberghi piazze e giardini, spazi funzionali alla città. Proprio per il futuro pug, per Cattolica urgono idee e modifiche urbanistiche prima di ritrovarci con una città solo di appartamenti".

Poi Giuseppe Barbieri torna sulla questione trasporti: "Dobbiamo credere maggiormente nei collegamenti via treno e con l’aeroporto – conclude – oramai i grandi numeri ci dicono che i turisti si muovono con i mezzi e non più con le auto, anche per vacanze sempre più brevi. Dopo un’estate difficile come l’ultima dobbiamo lavorare anche su aspetti come questo, che possono aiutarci a recuperare dati nelle statistiche finali". Nei prossimi mesi si aprirà il dibattito politico proprio sul futuro piano urbanistico generale, che darà le linee guida per lo sviluppo futuro di Cattolica e del suo fazzoletto di territorio, specie nella zona a mare della ferrovia.